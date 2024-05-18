رئيس «الرعاية الصحية»: التمريض المصري هو العمود الفقري للمنظومة الطبية

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، التحية لأطقم التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، لافتًا إلى أن التمريض المصرى هو العمود الفقري للمنظومة الصحية.

الدعم المعنوي للأطقم الطبية

ولفت «السبكي»، خلال الاحتفال الذي تنظمه نقابة التمريض بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، إلى أبرز جهود الهيئة المقدمة للتمريض، من خلال زيادة أجور أطقم التمريض لتصل إلى 17 ألف جنيه، إضافة إلى الدعم المعنوي للأطقم الطبية.

جامعة الأزهر: 80% من الخدمات الطبية يقدمها التمريض

وقال الدكتور محمود صديق، نائبا عن رئيس جامعة الأزهر، إن 80% من الخدمات الطبية يقدمها التمريض، و20% يقدمها الأطباء، ولذلك نجد أن التمريض هو الجندي المجهول الحقيقي.

وأضاف، أن مصر قامت بدور جبار خلال جائحة فيروس كورونا وضربت نموذج يحتذى به فى كافة دول العالم، فالطب فى مصر يعود إلى الفراعنة.