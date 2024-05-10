هيئة الرعاية الصحية: 16 مليون خدمة طبية وتشغيل 6 مستشفيات في الأقصر

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بفرع الهيئة بالأقصر اليوم، النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له، يضم الوفد النائب الدكتور عمرو حسين حجاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب الدكتور محيي محمد حافظ عثمان، والنائب الدكتور نصيف حفناوي أحمد، والنائب الدكتور زين العابدين أحمد، والنائب الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والنائب الدكتور محمد لطفي طه الساعي، والنائب الدكتور محمد صلاح الدين محمد البدري، والنائب الدكتور أحمد عبدالماجد محمد، ووكيل الوزارة أحمد محمد عبدالكريم، أمين اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء نواب الشيوخ في محافظة الأقصر.

تقديم أفضل الخدمات الصحية

وشملت الزيارة، المتابعة والاطمئنان على تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، مع التأكيد على تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية للمواطنين من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، كما تم تفقد غرفة القيادة والسيطرة لإقليم جنوب الصعيد بفرع الهيئة في الأقصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعميم الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، بهدف ضمان التعاون الفوري والأمثل في مواجهة الأزمات، وأُجريت خلال الزيارة مناورات مشتركة، حيث أشاد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وأعضاء اللجنة بسرعة الاستجابة في مواجهة الأزمات.

الوصول بالرعاية الصحية إلى مرحلة العالمية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، على أن جميع المقترحات والتوصيات محل اهتمام وتقدير، ووعد بدراستها جميعًا للعمل عليها، والوصول بالرعاية الصحية إلى مرحلة العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

وأعرب عن تقديره للزيارات المستمرة والميدانية للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التي تهدف إلى تقييم ومتابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية للمواطنين، وأكد أن الرعاية الصحية تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وأن رضاء المتعاملين هو الهدف الأسمى لهيئة الرعاية الصحية.

دور السياحة العلاجية

وأشار الدكتور السبكي، إلى أنه تم تقديم أكثر من 9 ملايين خدمة طبية وعلاجية بالمستشفيات، وأكثر من 7 ملايين خدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية في محافظة الأقصر بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الشامل بالمحافظة حتى الآن، مع تعزيز دور السياحة العلاجية في جذب المزيد من المرضى الدوليين.

تشغيل 6 مستشفيات و57 مركز ووحدة طب أسرة

وأضاف الدكتور السبكي، أنه تم تشغيل 6 مستشفيات و57 مركز ووحدة طب أسرة في الأقصر لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، مع الانتهاء من الاعتماد القومي GAHAR لـ58 منشأة بنسبة 96.5% لضمان جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير والممارسات العالمية.

تابع: «نستعد لإدخال الخدمات الصحية الافتراضية والاستشارات الطبية عن بُعد في محافظة الأقصر لتعزيز جودة الرعاية وتحسين تجربة المرضى وتوفير الوصول السريع للخدمات الطبية للمواطنين وتطوير النظام الصحي بمصر».