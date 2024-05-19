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«الصحة» توجه رسالة مهمة للسيدات الحوامل.. «علشان تحافظي على صحة الجنين»

كتب:

مريم الخطري
06:58 ص | الأحد 19 مايو 2024
سيدة حامل

سيدة حامل

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة مهمة للسيدات الحوامل بشأن التحاليل خلال فترة الحمل، مشيرة إلى أنّ هناك مجموعة من التحاليل اللازمة للأم بفترة الحمل، وذلك لمنع انتقال العدوى للجنين ويجب إجرائها في مواعيدها.

تحاليل مهمة أثناء فترة الحمل

وجاءت التحاليل التي استعرضها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:-

- تحليل بكتيريا الزهري

- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي بي

- تحليل فيروس نقص المناعة البشري

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أهمية مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، لافتة الى أنّ المبادرة توفير كل التحاليل المطلوبة مجانًا ولا تتحمل السيدة أي تكاليف مادية، مؤكدة أهمية المتابعة والكشف مجانًا.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، السيدات حال الرغبة في إجراء التحاليل بشكل مجاني، التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها لتوجيههن إلى أقرب وحدة صحية لعمل اللازم.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.