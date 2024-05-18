تفاصيل فتح باب التقدم للنداء الثاني لبرنامج «تمويل الشراكات العلمية»

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، فتح باب التقدم للنداء الثاني لبرنامج «تمويل الشراكات العلمية الدولية».

تعزيز التعاون في المشروعات البحثية

ويتمثل الهدف الرئيس لهذا النداء في تعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والمملكة المتحدة في المشروعات البحثية ذات الأولوية، والاهتمام المشترك بين الجانبين، حيث تركز مجالات البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، هي قيادة الثورة الصناعية الخضراء لحماية الكوكب، والبحث والابتكار من أجل مجتمعات آمنة وصحية، وتطوير تقنيات مسؤولة لضمان مكاننا في عالم الغد.

تمويل المشروعات بـ200 ألف جنيه إسترليني

ويستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن عامين، بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني لكل مشروع من الجانبين.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية 9 يوليو 2024، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة. وأشارت لهيئة إلى أنه للاطلاع على الشروط والمُستندات المطلوبةيمكن الضغط على هذا الرابط.