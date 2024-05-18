يرقد في العناية المركزة.. معلومات عن إصابة الفنان جلال الزكي

حادث أليم على طريق الواحات، كان ضحيته الفنان الشاب جلال الزكي، عقب انقلاب سيارته، ونقله لأحد المستشفيات في أكتوبر، إذ أُصيب بارتجاج في المخ، أحدث له حالات إغماء متتالية.

بعد الحادث الأليم.. ما إصابة الفنان جلال الزكي؟

ويعاني الفنان جلال الزكي، الذي يمكث في غرفة العناية المركزة بالمستشفى، من ارتجاج في المخ، إثر الحادث الأليم الذي تعرض له، إذ يؤثر الارتجاج على وظائف الدماغ، ويسبب عادًة مشكلات في التركيز والذاكرة والتوازن والمزاج والنوم.

ما مضاعفات الارتجاج في المخ؟

وأوضح الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، في تصريحات لـ«الوطن» إن حدوث الارتجاج في المخ، قد يسبب فقدانًا للذاكرة، قد يتوقف كونه مؤقتًا أو دائمًا عقب الخضوع للأشعة ومعرفة حالة المخ.

وأشار «كامل» إن حدوث فقدان الذاكرة الناتج عن الارتجاج، لا يحدث إلا في حالة شلل المخ، أو الدخول في غيبوبة.

مرض جلال الزكي.. أعراض الارتجاج في المخ؟

وتأتي الأعراض الشائعة بعد إصابة الدماغ، على النحو التالي:

الصداع والارتباك

فقد الذاكرة

سماع صوت رنين في الأذن.

الغثيان.

القيء.

الإرهاق أو النعاس.

تَغَيُّم الرؤية.

الشعور بالضبابية.

فقد مؤقت للوعي

تداخل الكلام.

تأخر الرد على الأسئلة.

عدم الاتزان.

النسيان

صداع تزداد حدته مع مرور الوقت.

نزول سائل أو دم من الأنف أو الأذنين.

نوبات صرع أو تشنجات.

نتوءات أو كدمات كبيرة في الرأس.