باحثة سياسية: الفصائل الفلسطينية ترفض تسجيل مصطلح الاستسلام في تاريخها

أكدت الدكتورة تمارا حداد، كاتبة وباحثة سياسية من رام الله، أن الفصائل الفلسطينية أمام خيارين الآن، أولهما الاستشهاد والثاني الاستمرار في هذه المعاركة العسكرية، موضحة أن الفصائل الفلسطينية لا تريد أن يسجل في تاريخها الاستسلام، لذلك حتى هذه اللحظة هي مازالت مستمرة وليست في حالة من الترف في اتخاذ القرار والخيارات المطروحة.

إسرائيل تستخدم الآن أسلوب المحاصرة

وشدد «حداد»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هناك حصارا من قبل القوات الإسرائيلية على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في وسط قطاع غزة بالإضافة إلى رغح الفلسطينية، كما تتبع أيضا سياسة التجويع.

الفصائل في غزة لم تعط أي نتائج للاستسلام

وأشارت إلى أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لم تعط أي نتائج للاستسلام، وهي مستمرة في الرد على العدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن إسرائيل تعزز نظريتها وإعادة الحكم العسكري الانتقالي بإنهاء الحكم لحركة حماس وإبعاد السلطة الوطنية الفلسطينية، منوهة بأن هناك انقسامات داخل إسرائيل بين نتنياهو وجالانت بشأن الحديث عن اليوم الثاني من الحرب.