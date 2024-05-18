مجلس الشباب المصري يحصل على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي الليبرالي

أعلن مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، نجاحه في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للشباب الليبرالي «IFLRY».

عضوية مجلس الشباب المصري بـ8 مقاعد

وقال مجلس الشباب المصري في بيان، إنه أصبح المنظمة الإفريقية والعربية الأكبر في الاتحاد، بإجمالي 8 مقاعد، ما يعادل الولايات المتحدة وألمانيا، في منظمة تضم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات الفكر الليبرالي من أكثر من 70 دولة.

وقال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري: «هذا الإنجاز يعكس قوة شباب مصر والمجتمع المدني، وإيمانهم بقيم الحرية والديمقراطية، كما يبرهن على إصرارهم على الدفاع عن حقوقهم وحقوق الدول العربية والإفريقية في التمثيل العادل على الصعيد العالمي، بدعم من الدولة المصرية للمجتمع المدني».