«تعليم الشرقية»: إحالة الطالب المتورط في تصوير امتحان اللغة العربية إلى التحقيق

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف أحمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إحالة الطالب المتورط في تصوير ورقة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي وملاحظين للتحقيق.

متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2024 على مستوى 795 لجنة، حيث أدى 142934 طالبا وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والإملاء فترة أولى، والتربية الدينية فترة ثانية، وتغيب عن الامتحان 1469 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98%.

إحالة الطالب المتورط في تصوير الامتحان إلى التحقيق

وقال إنه تم إحالة الطالب المتورط في تصوير ورقة امتحان مادة اللغة العربية، وكذلك الملاحظين إلى الشؤون القانونية لمخالفتهم القواعد والتعليمات.

كما أكد أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ الإجراءات التي تتخذ لانتظام أعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب.