111 ألف طالب يأدون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية تأدية 111 ألفا و750 طالبا امتحان اللغة العربية في اليوم الأول لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم توفير الجو الملائم للطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، ومنع استخدام التليفون المحمول باللجان وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ برفقة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية، بمدارس الشهيد مدحت طلعت الإعدادية والامل للمكفوفين والصم والبكم بمدينة بنها، إضافة إلى مدرسة السفاينة الإعدادية بمركز طوخ.

عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

أضافت سماح إبراهيم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية العامة للفصل الدراسي الثاني يبلغ «111» ألفا و750 طالبا، موزعين على «440» لجنة، وعدد «1670» طالبا وطالبة للاعدادية المهنية موزعين على «9» لجان وعدد «1 » لجنة لعدد «7» طلاب مكفوفين، وعدد «5» لجان لعدد «50» لطلاب الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.