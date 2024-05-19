شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 19-5-2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في البنوك المصرية المختلفة، وسجلت العملة الإماراتية اليوم في بنك مصر 12.78 جنيه للبيع، و12.77 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 12.78 جنيه للبيع، و12.77 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في بنك مصر 12.78 جنيه للبيع، و12.77 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 12.78 جنيه للبيع، و12.74 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في بنك القاهرة، فسجل 12.78 جنيه للبيع، و12.77 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في بنك قناة السويس فسجل 12.78 جنيه للبيع، و12.73 جنيه للشراء.