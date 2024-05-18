سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت، استقرارا في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.93 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.77 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.93 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.74 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.74 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع، في بنك cib.