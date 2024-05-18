فجر السعيد تكشف حقيقة وفاة الإعلامية نضال الأحمدية

انتشرت شائعات على مدار الساعات الماضية حول وفاة الإعلامية نضال الأحمدية، وهو الأمر الذي نفته الإعلامية الكويتية فجر السعيد عبر حسابها الرسمي على منصة «X»، لتؤكد أن الإعلامية اللبنانية بصحة جيدة، ولا حقيقة للأخبار التي تم ترويجها.

وطالبت فجر السعيد مروجي شائعات وفاة الإعلامية نضال الأحمدية بالتوقف عن الأمر، بعد ما وصفتهم بـ«رموز الخطر» خلال تغريدتها.

فجر السعيد تهاجم مروجو شائعات وفاة نضال الأحمدية: حسبي الله على زمور الخطر

ونفت فجر السعيد خبر وفاة الإعلامية نضال الأحمدية في تدوينتها، قائلة: «الست نضال الأحمدية بخير والحمدلله، وبطلوا إشاعات حسبي الله على زمور الخطر، وفانزاتها اللي مايعرفون الا إشاعات الموت من كتب هاشتاج غير حقيقي كهذا #وفاة_نضال_الأحمدية عاد اليه قريباً».