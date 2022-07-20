نضال الأحمدية تكشف مفاجأة: «شيرين كانت بتصرف على والدة حسام بعد الطلاق»

علقت الإعلامية نضال الأحمدية، على المداخلة الهاتفية التي أجرتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» والذي يتم إذاعته عبر شاشة ON.

نضال الأحمدية: لميس كانت على تواصل دائم مع شيرين

وقالت نضال الأحمدية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لميس الحديدي كانت على تواصل مع شيرين عبدالوهاب منذ أشهر طويلة وكانتا تلتقيان عبر الهاتف بشكل متواصل، وكانت لميس تدعم شيرين وتعاملها كأخت لكن شيرين كانت حذرة من البوح بأسرارها كي تستر على طليقها، وكي تنهي الخلاف بما اعتقدته يليق بالتقاليد والعادات».

نضال تكشف كواليس علاقة شيرين وحسام حبيب

وتابعت: «لكن شدة الضغط والاعتداءات التي مارسها عليها طليقها انهكها فتحدثت وفضحت القليل مما يفعله بها، والذي استغل طيبتها وكرمها».

وكشف نضال مفاجأة أن شيرين عبدالوهاب كانت تنفق على والدة طليقها حتى بعد الطلاق قائلة: «شيرين حتى أيام قليلة كانت لا تزال تتحمل مصاريف أم طليقها».

نضال الأحمدية: شيرين كانت تخضع لاستبداد حسام حبيب

وكانت «الأحمدية» كشفت في تصريح سابق لـ«الوطن» أن شيرين كانت تنفي تعرضها للأذى على يد حسام حبيب، لأنها كانت تخضع لاستبداده «كانت تخضع لاستبداده، لذلك نفت كل شيء».

يذكر أن شيرين عبدالوهاب أشارت خلال مداخلتها، أمس، أنها تعرضت للأذى من حسام حبيب خلال الفترة الماضية، وأنه وراء حلاقة شعرها، متابعة أنه كان يضربها «غير الخناقات اللي كان فيها ضرب وسحل على الأرض وشتيمة».