نضال الأحمدية: حسام حبيب كسر قلب شيرين.. ومنعها من الكلام في التليفون

ردت الإعلامية نضال الأحمدية، على الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة شيرين عبدالوهاب، على خلفية تصريحاتها الأخيرة بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب، والزعم بأنها تبحث عن التريند، قائلةً: «احنا مجتمع مريض، الراجل بيقهر المرأة، والمرأة تقهر المرأة، حسام حبيب كسر روحها وقلبها».

تسريبات والد حسام حبيب انتقام

وأضافت الأحمدية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة ON: «البداية دائما تكون من المرأة، وعلينا أن نفعل أي شيء لتمكينها، وكل ما فعلته منذ بداية نشري للتسريبات كان هدفه الانتقام لا السبق الصحفي، لأنها قضية مرأة».

الرجال يحولون النساء إلى وحوش

وأردفت: «على الرجل أن يحترم نفسه أو نتحول نحن إلى وحوش مثل الرجال، ونقاتلهم بأسلحتهم، الرجل الذي يفعل بالمرأة ما فعله حسام بشيرين يحول المرأة في المستقبل إلى خائفة ومرتعبة وترغب في عدم الزواج، وتظل خاضعة لسي السيد».

حسام حبيب يبعد شيرين عن الهاتف

وأشارت إلى أن حسام عندما ظهر مع الإعلامي عمرو أديب بعد أزمة تسريبات والده، أرعبها وأبعدها عن الهاتف، وانتقلت إلى مكان آخر، وكانت تتمنى أن تقول: «أنا تعبانة» وخافت.