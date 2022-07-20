رسالة نضال الأحمدية لـ شيرين عبدالوهاب: «كفاية تنازل ولازم تبقي بطلة»

دعمت الإعلامية نضال الأحمدية، صديقتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، منذ إعلان طلاقها المرة الأولى من الفنان حسام حبيب، وأكدت أنها تحاول باستمرار أن تقف بجوارها، وتحذرها من أفعاله طوال الفترة الماضية.

نضال الأحمدية توجه رسالة خاصة لـ شيرين عبدالوهاب

وقالت نضال الأحمدية في تصريح لـ«الوطن»، «متأكدة أن شيرين عبدالوهاب هتكون أحسن الفترة الجاية، عشان هي ست قوية وهتقدر ترجع تقف على رجليها».

نضال لـ شيرين عبدالوهاب: لازم تبقي قوية

وعن نصيحتها الأخيرة لـ شيرين عبدالوهاب قالت: «لازم تبقي بطلة وأن تكفي عن التنازل عن أي شيء يخص كرامتها في المستقبل».

وتابعت شيرين عبدالوهاب حديثها، «شدة الضغط والاعتداءات التي مارسها عليها طليقها أنهكها فتحدثت وفضحت القليل مما يفعله بها، والذي استغل طيبتها وكرمها»

شيرين عبدالوهاب تتصدر تريند جوجل

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم الذي شنته على حسام حبيب في مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

وكانت «الأحمدية» كشفت في تصريح سابق لـ«الوطن» أن شيرين كانت تنفي تعرضها للأذى على يد حسام حبيب، لأنها كانت تخضع لاستبداده «كانت تخضع لاستبداده، لذلك نفت كل شيء».

الأذى الذي تعرضت له شيرين عبدالوهاب على يد حسام حبيب

شيرين كانت تنفي تعرضها للأذى على يد حسام حبيب، لأنها كانت تخضع لاستبداده «كانت تخضع لاستبداده، لذلك نفت كل شيء»، وكشف نضال مفاجأة أن شيرين عبدالوهاب كانت تنفق على والدة طليقها حتى بعد الطلاق قائلة: «شيرين حتى أيام قليلة كانت لا تزال تتحمل مصاريف أم طليقها».