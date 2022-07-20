أول تعليق من نضال الأحمدية على تصريحات شيرين عبدالوهاب: «حذرتها من طمع حسام»

علقت الإعلامية نضال الأحمدية، على ما أثارته الفنانة شيرين في مداخلتها الهاتفية، أمس، مع الإعلامية لميس الحديدي، حول زوجها السابق حسام حبيب، وقالت في حديثها لـ«الوطن»: «حذرتها أكثر من مرة من طمع حسام حبيب، ونبهتها إلى ألا تخضع لابتزازه».

الأحمدية: طبعا هقف جنب شيرين

وبشأن وقفها بجانب شيرين عبدالوهاب خلال الفترة المقبلة قالت: «طبعا هقف جنب شيرين عبدالوهاب، وهفضل أدعمها لحد متقف على رجليها من تاني، رغم أنني حذرتها من طمع حسام حبيب أكثر من مرة».

تعليق نضال الأحمدية على اتهام شيرين لحسام بسرقة سيارتها

وعن اتهام شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب بسرقة سيارتها وتواجدها في الساحل قالت: «كنا نحن أول من أعلن عن السيارة ونفت شيرين آنذاك»، وعن سبب نفي شيرين عبدالوهاب تلك الأخبار كشفت نضال الأحمدية عن السبب قائلة: «كانت تخضع لاستبداده، لذلك نفت كل شيء».

وكانت الإعلامية نضال الأحمدية هي من سلطت الضوء على مشكلة الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب، وأول من كشفت السر وراء الخلافات بينهما منذ شهور.

تصريحات شيرين عبدالوهاب

وقد أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعد حديثها للمرة الأولى عن طليقها الفنان حسام حبيب، حيث أعلنت أنها تعرضت للضرب والإهانة والكثير من الشتائم طوال فترة تعرفها عليه.

وقالت شيرين عبدالوهاب ضمن تصريحاتها: «عملت له محضر بعدم التعرض لي ولبناتي وهو إنسان خطير، جبت عربية وكتبتها باسمه، راح باعت ناس تسرقها من قدام بيتي، وكان عايز يعملي محضر إني سرقت العربية».

وعن مشاريعها المقبلة قالت شيرين عبدالوهاب: «عندي فيلم وأغاني جديدة وهكسر الدنيا الفترة اللي جاية وفي أغنية بعد 10 أيام».