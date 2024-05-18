تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة بداية مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إطار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، الأمر الذي يجعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يهتمون بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي، والموعد وكافة التفاصيل الخاصة بها، حتى يتمكنوا من مشاهدة المباراة في المنزل، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب للقهوة لمشاهدة المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

وهناك بعض القنوات التي أعلنت عن إذاعة المباراة، ونوضح من خلال هذا التقرير تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي، والموعد الخاص بها، كالتالي:

1- تردد القناة التونسية الأرضية

تعد القناة التونسية الأرضية من أبرز تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي، ويأتي كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11727.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

2- تردد قناة أرينا سبورت الكرواتية

- القمر الصناعي: Eutelsat W2.

- التردد: 11512.

- معامل الترميز: 30000.

- معدل الاستقطاب أفقي.

3- تردد قناة I TV الأثيوبية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترمز: 27500.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في إطار مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 11 بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس، وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.