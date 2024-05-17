باحثة: إسرائيل لن تمتثل لقرارات «العدل الدولية».. وعلى مجلس الأمن التدخل

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنّ إسرائيل لن تمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية وعلى مجلس الأمن الدولي التدخل، مشددة على أهمية الدور المصري عبر التاريخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين والذي كان سابقاً للنكبة ولقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947.

فلسطين قضية كل العرب

وتابعت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك اجتماع دعت إليه مصر في الإسكندرية وعُقد عام 1944 دعت فيه إلى أن تكون القضية الفلسطينية مركزية للعرب جميعا، وفي 1945 قرر العرب أن يكون هناك مندوبا عن الفلسطينيين وحقوقهم قبل حتى أن تنشأ جامعة الدول العربية.

كما أشارت إلى القمة التي عقدت في أنشاص عام 1946 والتي تم التأكيد خلالها على حقوق الشعب الفلسطيني، أي أنَّ الدور المصري سبق النكبة الفلسطينية واستمر طيلة هذه السنوات، وكنا شركاء في كثير من التفاهمات والاتفاقات التي وقعت من ضمنها اتفاق «أوسلو».

مصر على وعي بأبعاد أزمة غزة

وترى أن مصر كانت على وعي بأبعاد الأزمة الحالية منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على غزة، وتحركت على المحور الإنساني عبر المساعدات الإنسانية التي كانت تتدفق إلى قطاع غزة على مدار 24 قبل أن يقوم الاحتلال بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني عقب اقتحام مدينة رفح الفلسطينية.