صابرين تؤكد لـ«الوطن»: تزوجت المنتج اللبناني عامر الصباح منذ 6 شهور

أكدت الفنانة صابرين، زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، بعد ما ظهرت برفقته في إحدى المناسبات الاجتماعية خلال الساعات الأخيرة، موضحة أن زواجهما تم منذ ما يقرب من 6 أشهر.

وكشفت الفنانة صابرين في لقاء إعلامي سابق كواليس انفصالها عن زوجها السابق والد أبنائها، بعد زيجة دامت 20 عامًا، قائلة إنها كانت منفصلة عن زوجها من فترة طويلة ولكنها في ذلك الوقت لم ترغب في نشر الخبر، وشكرت الصحفيين على احترام رغبتها في ذلك الوقت بعدم الإعلان عن انفصالها.

صابرين تنفصل عن زوجها بعد زواج دام 20 عامًا

وكانت تلك المرة الأولى التي تحدثت فيها صابرين عن انفصالها الذي وقع في 2022، حيث كانت تفضل أن تحيط حياتها بالخصوصية احتراما لأبنائها، موضحة: «أنا منفصلة من زمان بس مش بحب أدخل حياتي الشخصية إطلاقا، وأنا احترم أبو أولادي جدًا وبقالنا فترة طويلة منفصلين مش خبر جديد ولكن احترموا أولادي».