جمارك دمياط تحبط تصدير كمية من المنتجات والبضائع دون تفويض أو تنازل

تمكنت رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحي أبو الروس مدير عام جمارك الصادر بدمياط، من ضبط محاولة تصدير كمية من المنتجات والبضائع المصرية دون وجود تفويض أو تنازل بالمخالفة لقانون الجمارك.

الاشتباه في مشمول بيان جمركي

كانت البداية الاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 24359 لسنة 2022 صادر باسم شركة ص . ن . ا، والصنف المصدر عبارة عن عصائر مصدرة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط وتم تشكيل لجنة للمعاينة والجرد.

وبمعاينة الحاوية، تبين وجود 356 كرتونة وشرنك بسكويت ومولتو ومرقة دجاج ومياه غازية وعصير بالحليب ومشروب شعير مخبأة في وسط البالتة وغير مقر عنها وبدون موافقة أو تنازل من الشركات المنتجة أو موافقة هيئة سلامة الغذاء، وذلك بالمخالفة للمادة 40 من للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 والمادة رقم 77 من قانون الجمارك، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية والغرامات المستحقة 59 ألف و60 جنيها.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركي

وتم تخاذ الإجراءات القانونية وإخطار قطاع التجارة الخارجية بالواقعة لاتخاذ شئونه لمخالفة الواقعة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .