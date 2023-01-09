«جمارك دمياط» تحبط محاولة تصدير كمية من المنتجات المصرية دون تفويض

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط، من ضبط محاولة تصدير كمية من المنتجات المصرية دون وجود تفويض أو تنازل، بالمخالفة لقانون الجمارك.

البداية كانت الاشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 143 لسنة 2023 صادر باسم شركة «ف. ل. ا»، والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 4012 كرتونة مكرونة وزيتون بوزن 54 طن داخل 2 حاوية مصدرة إلى الإمارات ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط.

تشكيل لجنة للتفتيش ومعاينة الحاوية

جرى تشكيل لجنة برئاسة محمد محمد نور مدير إدارة الحركة وعضوية أحمد عوض بدوي ومسعد العاصي مأموري الحركة، وأشرف سعد البطوط رئيس قسم الفحص بأشعة X-RAY، وأحمد محيي فايد مأمور التعريفة، ومحمود عبد الحميد نور مدير التعريفة، ومحمد السعيد وأمجد طمان بمكافحة التهرب لمعاينة الحاوية.

وتبين وجود 3350 كرتونة مرقة دجاج مخبأة في وسط البضائع، وغير مقر عنها وبدون موافقة أو تنازل من الشركات المنتجة أو موافقة هيئة سلامة الغذاء، وذلك بالمخالفة للمادة 40 من للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005، والمادة رقم 77 من قانون الجمارك، وبلغت قيمة المضبوطات 804 آلاف جنيهات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار قطاع التجارة الخارجية بالواقعة لاتخاذ شئونه لمخالفة الواقعة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.