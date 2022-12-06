«التمثيل التجاري»: فرص مصر واعدة في مجال تصدير المنتجات الغذائية

شهدت فعاليات اليوم الثاني للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات «فوود أفريكا» في دورته السابعة عقد جلسة نقاشية تحت عنوان «التصنيع الزراعي وتأثيره على صادرات القطاع الغذائي».

وأكد الوزير مفوض تجاري ناصر حامد، مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، أنّ مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجال تصدير المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وبصفة خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنّ المنتجات تمر بالعديد من الاختبارات للوصول إلى سلاسل السوبر ماركت ذات العلامات التجارية العالمية الكبيرة والنفاذ الي العديد من الاسواق المختلفة في دول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الخارجية والبعثات التجارية للترويج للمنتجات المصرية.

وأشار حامد إلى أهمية تطوير البذور والشتلات من خلال المركز القومي للبحوث وتعميق المنتج المحلي في البذور والشتلات وبناء صورة ذهنية للمنتج المصري تتمتع بجودة وإنتاج عالٍ يساعد على زيادة الصادرات، والنفاذ والمنافسة في الأسواق العالمية و الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأكد تامر مسلم المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مصر لإستثمار وتنمية الصادرات الى اهمية تنمية الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجيات واضحة لصناعة المواد الغذائية والحاصلات الزراعية وفي ظل الظروف المتميزة التي يقوم بها القطاع الخاص والمزارعين ودعم الدولة المصرية للصادرات، مشيرًا إلى أنّ الاستثمار في البنية التحتية يشمل التأهيل الجيد و القيمة المضافة للمنتج وزيادة تنافسيته ودراسة الأسواق وزيادة التصنيع المحلي بجودة عالية.

وأوضح أن التمويل في القطاع الزراعي يواجه صعوبات وهو ما يتطلب قيام المؤسسات المالية بتوفير آليات تمويلية ميسرة؛ لتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي.

وأكدت شنتال الصباغ، نائب مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي بان القطاع المصرفي يقوم بدور داعم ومساند للمزارعين والمصدرين من خلال دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير العملية الإنتاحية وزيادة معدلات التصدير.

ولفتت إلى أنّ البنك الأهلي يتيح اكبر محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقدم مساعدات إلى 130 ألف عميل ويمثل قطاع التصنيع الزراعي حوالي 20% من هذه المحفظة، مؤكدةً أن مبادرة الشمول المالي للشركات سيكون لها دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة.