قال المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، أنّه جرى توريد 189 ألف و520 طن و218 كيلو، من محصول القمح لموسم 2024، للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد حتى السبت، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية.

توريد 189 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ

وأشار «جابر»، إلى أنّ عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 25 صومعة وشونة على مستوى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، مطالباً المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعاً للتكدس أمام مواقع الاستلام.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الشون والصوامع خلال موسم التوريد

وأكد «جابر»، إنّه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته، لمتابعة الشون والصوامع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.