محافظ كفر الشيخ: انتهاء أعمال رصف شارع المستشفى التخصصي في قلين

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال رصف شارع المستشفى التخصصي بمدينة قلين، في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور وتطوير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024.

رصف شارع مستشفى قلين

وأوضح المحافظ أنّ أعمال الرصف شملت شارع مستشفى قلين التخصصي بمسطح 3 آلاف متر، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتتضمن خطة الرصف أيضا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بقلين، وذلك تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

الالتزام بمعايير الجودة في العمل

وشدّد محافظ كفر الشيخ على الالتزام بمواعيد العمل وتحقيق الانضباط والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة في أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري.