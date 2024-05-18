«صحة كفر الشيخ» تنظم دورات لتدريب 50 فني معمل في مركز الأمراض المتوطنة

نظمت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، دورات تدريبية لفني المعامل الجدد، وعددهم 50 فنيا، حيث تم تدريبهم بمركز تدريب الأمراض المتوطنة، برعاية الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، وإشراف الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة.

شرح دورة الحياة للبلهارسيا والطفيليات المعوية

وخلال الدورة التدريبية تم شرح دورة الحياة للبلهارسيا والطفيليات المعوية لفني المعامل، وتدريبهم على كيفية الفحص الميكروسكوبي، واكتشاف البويضات، واستراتيجية وزارة الصحة في القضاء على البلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية، وتوفير التدريب العملي على الشرائح الإيجابية، وكيفية التعامل معها في المعمل.

كما تم تدريب فني المعامل على عمل عروض تقديمية، وتنمية مهارات العرض والإلقاء، ومهارات التواصل، وأيضاً شرح بروتوكول العلاج الخاصة بالطفيليات المعوية والبلهارسيا والفاشيولا، وجرى عقد امتحان مبدئي للمتدربين وامتحان نهائي في نهاية الدورة لتقييم المتدربين.

مشاريع تخرج للمتدربين

جدير بالذكر أنّه تم عمل مشاريع تخرج للمتدربين بعد تقسيمهم إلى 5 مجموعات، وذلك لقياس مخرجات التدريب، والعمل على أهمية تكوين فرق عمل متكاملة قادرة على التواصل الفعال، وزيادة قدراتهم على عمل توعية مجتمعية بأضرار البلهارسيا، وكيفية الوقاية منها، والطفيليات المعوية.

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ المديرية تهتم بتدريب الكوادر الطبية حرصاً منها على تقديم خدمة طبية متميزة ومتكاملة للمواطنين في محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي في إطار استعدادات المديرية لإجراء المسح الميداني ضمن خطة قطاع الطب الوقائي والأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا، والحد من انتشار الطفيليات المعوية.