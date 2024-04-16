المجلس القومي للإعاقة يوضح 4 مفاهيم أساسية للتعامل مع ذوي الهمم

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية فهم المصطلحات الخاصة بذوي الهمم لأنها تساهم بشكل كبير في تسهيل كيفية التعامل معهم، موضحة أن المجتمع الدولي يولي اهتماما كبيرا للأشخاص ذوي الإعاقة، ويحرص على دعمهم.

وأبرز المجلس في تقرير له، نسبة المصابين بإعاقات مختلفة حول العالم، والتي تقدر نحو 8% من إجمالي السكان، مشيرة إلى أهمية فهم العديد من المصطلحات الدارجة بالإعاقة التي يتم استعمالها في هذا المجال، وكل منها له معنى خاص قد لا يعرف البعض ما المقصود منه.

التأهيل والإتاحة

وتناول تقرير المجلس القومي للإعاقة، أبرز المفاهيم المتناولة في مجال الإعاقة ومعانيها، من ضمنها «التأهيل».

وأوضح التقرير أنّ المقصود بـ«التأهيل» تمكين الشخص ذي الإعاقة من استعادة أو تحقيق قدراته الجسدية أو الذهنية أو المهنية أو الإجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية وإستثمارها واستخدامها لكفالة إستقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مجالات الحياة وذلك على قدم المساواه مع الآخرين من خلال خدمات متعددة العناصر.

ومن ضمن المفاهيم التي يكثر استعمالها هي كلمة «الإتاحة» وأوضح المجلس القومي للإعاقة أن الإتاحة يقصد بها التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة ولتكييف الظروف البيئية الفيزيقية والمجتمعية والمعلوماتية وتوفير الوسائل التكنولوجية، إلى جانب تطبيق الكود الهندسي من المعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة، الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعليم الدامج والتأهيل المجتمعي

واحدة من المفاهيم التي تناولها تقرير المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هي «التعليم الدامج»، وهو يستهدف الدمج في التعليم تحسين جودة التعليم ونوعيته للجميع، حيث أنه يعتمد على طرق تدريس غير نمطية ومناهج وأساليب تقويم مرنة تراعي القدرات المختلفة وطرق تعلم الطلبة وفقا لفروقهم الفردية.

كما أشار التقرير إلى «التأهيل المجتمعي»، وهو عبارة عن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمعات بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية، أو اللون أو العقيدة، أو الدين أو النوع الاجتماعي أو السن أو نوع الإعاقة وسببها، عبر زيادة الوعي والتشجيع على الاندماج، والحد من الفقر، والتخلص من الوصم، وتلبية الاحتياجات الأساسية، وتسهيل الحصول على خدمات الصحة والتعليم وفرص كسب العيش.