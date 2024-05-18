عدد من طلاب الكلية الحربية يزورون مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق 

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية، زيارة لعدد من طلبة الكلية الحربية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية لأفراد القوات المسلحة، والتواصل مع أبناء الشعب المصري.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول إمكانيات المستشفى، وما تقدمه من خدمات ورعاية طبية متطورة في مجال علاج الحروق، وأجرى طلاب الأكاديمية جولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتقديم الدعم للنزلاء، والمساهمة فى رسم البسمة على وجوههم.

وتأتي الزيارة في إطار جهود القوات المسلحة، لدعم مؤسسات المجتمع المدني، والمنشآت الطبية ذات البعد الإنساني، ودعم دورها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ورفع روحهم المعنوية.