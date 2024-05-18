مدبولي بقمة «رايز أب»: نعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح أسواق جديدة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن فخره بالنجاح الذي تحقق في مجال ريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية، وعلى القدرة مع التكيف مع كل التحديات التي واجهت مصر والعالم.

ووجه خلال فعاليات قمة «رايز أب» للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة «إكسترا لايف»، شكره لقمة رايز أب وشركة انطلاق على تنظيم الجلسة الحوارية التي جمعت الجهات المعنية في هذا القطاع من أجل الاستماع لأبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع في المدة السابقة وكذلك التحديات حتى تتمكن الدولة المصرية تقديم كل الدعم في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد.

وتابع: «أتواجد معكم اليوم ساعيا لإبراز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال لما له من أهمية في تسريع وتيرة الاقتصاد الوطني وتحقق رؤية مصر 2030، ولقد حرصنا على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار».

وواصل: «وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح أسواق جديدة تتيح فرص عمل وتقلل من معدلات البطالة ذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة».