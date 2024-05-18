فتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي للجمهور بدءا من الغد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق معرض زهور الربيع في دورته رقم 91، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويفتح أبوابه للجمهور والزائرين من الساعه التاسعة صباحا.

مدة فعاليات المعرض

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 200 شركة وعارض من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق.

كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض خير مزارعنا لأهالينا والذي يجرى من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.