انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ غدا.. اعرف الجدول

تنطلق أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، غداً الأحد، في ظل اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، كالتالي:

- الأحد 19 مايو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الاثنين 20 مايو 2024: امتحان مادتي الجبر، واللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 21 مايو 2024: امتحان مادتي الهندسة، والحاسب الآلي.

- الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

- الخميس 23 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية التي تبدأ غداً الأحد 19 مايو وتنتهي الخميس 23 مايو 2024، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغُرف فرعية بالإدارات التعليمية، وتطهير وتعقيم اللجان، والإعلان عن الجداول بالمدارس، وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.