رئيس «الرقابة الصحية»: التمريض المصري يتميز بالكفاءة والتفاني في العمل

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن الدور المحوري الذي تقوم به هيئة التمريض هو العامل الأهم في تحديد جودة الرعاية الصحية بالنظم الصحية المتطورة باعتبارها خط الاتصال الأول بين الطبيب والمريض.

هيئة التمريض من الركائز الأساسية

وأضاف «طه»، أن هيئة التمريض تُعد من الركائز الأساسية التي يبني عليها مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية لضبط القطاع الصحي المصري، مُشيرا إلى أن التمريض المصري يتميز بالكفاءة والتفاني في العمل وهو ما كان له عظيم الأثر والدور الأكبر في تحقيق نسب تعافي فاقت النسب العالمية أثناء فترات جائحة كورونا.

أعضاء هيئة التمريض

وأضاف، أن 65%، من معايير جودة الخدمات الصحية الصادرة عن «GAHAR»، الحاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة الإسكوا الدولية تعتمد بشكل رئيسي في تطبيقها على أعضاء هيئة التمريض انطلاقا من دورهم المباشر في تقديم الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض.

المرحلة الأولى من التأمين الشامل

أوضح الدكتور أحمد طه، أن المرحلة الأولى من التأمين الشامل التي شملت 6 محافظات، تضم حوالي 13 ألف ممرضا وممرضة على أعلى مستوى من الكفاءة التمريضية، لافتا إلى حرص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على توفير كافة البرامج التدريبية اللازمة للأطقم التمريضية، بالإضافة إلى إجراء المراجعة لأداء كل فرد من أفراد الطاقم الطبي بالمنشآت الصحية المختلفة مرة على الأقل سنويا لضمان استدامة جودة الخدمة الصحية.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمي للتمريض المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي نظمتها النقابة العامة للتمريض تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية بالإنابة عن رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة كوثر محمود، نقيب تمريض مصر وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر نيابة عن الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأنبا أنطونيوس نيابة عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ونخبة من قيادات الصحة في مصر ورجال الدولة المصرية.

ووجه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عددا من الرسائل منها أن للتمريض أهمية كبرى في الدفع قدما بمستوى الرعاية الصحية، مثمنا جهود وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في الاهتمام بتنمية قدرات الأطقم التمريضية ورفع كفاءتهم العملية والعلمية بما يتناسب مع أعلى مستويات الجودة بمختلف المنشآت الصحية.

وأضاف «طه»، أن معايير «GAHAR» حرصت على حماية حقوق التمريض من خلال توفير بيئة عمل آمنة له، وتحديد عدد ساعات العمل المناسبة، بالإضافة إلى تطبيق برامج سلامة وصحة العاملين منذ انضمامهم للمنشأة وبما يتناسب مع طاقتها الاستيعابية، ويتوافق مع النسب العالمية التي تحدد أن لكل 10 آلاف مواطن من 16 إلى 20 مٌمرضة بما يحقق سلامة التمريض وشعوره بالرضا وينعكس على سلامة الخدمة التمريضية المقدمة للمريض.

ووجه أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التحية والتقدير لجميع أفراد هيئة التمريض على تأديتهم لدورهم الوطني على أكمل وجه، وإنكارهم للذات والعمل الدؤوب والمتفاني وتضحيتهم المستمرة بالكثير من الوقت الجهد من أجل تقديم خدمة صحية أمنة للمرضى.

ومن جانبه، نقل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، بنقل تهنئة الرئيس لأطقم التمريض، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يكن كامل الإعزاز والتقدير لكافة الأطقم الطبية والتمريضية، ودائم التأكيد على أهمية دور التمريض باعتباره الركيزة الأساسية في ضمان أمان المريض ومساعدة الطبيب، قائلا: «المجال الطبي في مصر يشهد تطورا كبيرا والدولة أعطت أولوية للصحة، كما أنّ الرئيس في كل مرة يبحث كيف ندعم الكوادر الطبية».

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، أنّ هناك إقبالا متزايدا على الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض بالسنوات الأخيرة، مما يؤكد الوعي بأهمية مهنة التمريض ودورها الإنساني، ويستدعى الاهتمام بالبعدين النفسي والاجتماعي للتمريض، وهو ما نسعى إليه من خلال إصدار قانون المسؤولية الطبية.

وجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه لدورها الهام في تطبيق معايير الجودة بالمنشآت التي تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل، مٌشيرة إلى الطفرة النوعية في مستوى الرعاية الصحية بالمنظومة الجديدة، التي تصل لمستويات عالمية.

الجدير بالذكر، أن اليوم العالمي للتمريض يُحتفل به في 12 مايو من كل عام، في ذكرى ولادة «فلورنس نايتنجيل»، رائدة التمريض الحديث، وهو مناسبة تكريمية لتقدير جهود الأطقم التمريضية حول العالم، والاعتراف بالدور الحيوي الذي يقومون به في تقديم الرعاية الصحية ودعم المرضى وأسرهم، كما يسلط الضوء على التحديات والتطلعات المستقبلية لمهنة التمريض وأهمية تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لهم، ويحتفل المجلس الدولي للتمريض «ICN» هذا العام تحت شعار «ممرضاتنا مستقبلنا».