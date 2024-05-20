استعدوا للتغيير.. خبيرة فلك تتوقع أمرا يحدث لأول مرة ويستمر 15 عاما

دخل بلوتو الدلو لأول مرة في الكواكب، منذ شهر يناير للعام الجاري، ويستمر لمدة 15 عامًا، ويطلق عليه كوكب الهدم، يهدم فكرة العمل الجماعي والشراكات و«التيم ورك»، بحسب حديث رحاب منيعم خبيرة الفلك لـ«الوطن».

وسيتجه البعض للعمل الفردي و«الفري لانس»، خلال الفترة القادمة، لذا يجب الاستعداد في السنوات القادمة، بتطوير المهارات المختلفة من أجل تحقيق التميز، فالأمر ليس سهلًا كما يعتقد البعض، لذا يجب البحث عن أفكار مبتكرة، تواكب التطورات التكنولوجية الحالية، بحسب «منيعم».

المطاعم لن تصبح ذات تأثير كبير في سوق العمل

اتجه عدد كبير من الشباب إلى إنشاء المطاعم، للحصول على أرباح مالية ثابتة، ومواكبة «التريند» بالاختراعات العجيبة، ولكن مع بلوتو الدلو، سيتغير الأمر تمامًا، ولن تصبح المطاعم ذات التأثير الأكبر في سوق العمل، وسيحل محلها مجالات أخرى: «مشاريع المطاعم والكافيهات، اللي بتعتمد على شلالات الجبنة وشلالات النوتيلا، مش هتبقى مربحة الفترة الجاية، ولا هيبقى في إقبال عليها»، وفقًا لخبيرة الفلك.

يجب على الشباب ربط خدماتهم ومشروعاتهم بالإنترنت

ونصحت «منيعم» الشباب بربط خدماتهم ومشروعاتهم بالإنترنت، والاتجاه إلى التسويق الأونلاين، خاصة وأن السنوات القادمة ستشهد المحلات والأسواق، تحول كبير في الخدمات، من الأوفلاين إلى الأونلاين وبشكل أسرع، لتقليل التعامل المباشر، لذا يجب مواكبة التطورات الجارية، ومحاولة اللحاق بركب التكنولوجيا.