«حياة كريمة» تطلق قافلة شاملة في حلايب وشلاتين لمدة 3 أيام

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، عن أن مبادرة «أنت الحياة» تتواجد في مدينة حلايب وشلاتين لمدة 3 أيام، ضمن القافلة الشاملة لخدمة الأهالي كافة في المدينة، وتشمل أنشطة توعوية، ومجتمعية، وثقافية ورياضية، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

قافلة بالتعاون مع جامعة المنصورة

وأضافت «حياة كريمة»، في منشور عبر صفحتها الشخصية، أن قافلة مبادرة «أنت الحياة»، تأتي بالتعاون مع جامعة المنصورة، وتشمل صرف الأدوية مجانا، بالإضافة لأنشطة توعوية، ومجتمعية، وثقافية ورياضية، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وتتواجد القافلة الشاملة بمستشفى شلاتين، وقصر ثقافة شلاتين، ومركز شباب شلاتين، وتستمر من الساعة 9 صباحا حتي 12 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 8 مساء.

القافلة تستقبل حالات الغارمين

وتستقبل القافلة حالات الغارمين لدراستها، والحالات الإنسانية للتدخل الفوري والمساعدة، بالإضافة إلى توفير فرص توظيفية من مؤسسة عمال مصر، وورش عمل حرفية للسيدات من المجلس القومي للمرأة.