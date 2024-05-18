«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية للعلاج والكشف المجاني في بني سويف

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على خلق طفرة تنموية في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، من خلال تدشين العديد من المبادرات والمشاريع المختلفة، التي تعمل على تقديم الدعم للأهالي، وتوفير الخدمات المختلفة، وتشمل تلك المبادرات الأصعدة كافة، الصحية والتعليمية والخدمية وغيرها.

8 تخصصات طبية مختلفة

ونفذت مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عددا من القوافل الطبية العلاجية، في محافظة بني سويف، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف تعزيز جودة الخدمات الطبية في المناطق النائية والمحرومة.

وجرى تنفيذ المبادرات، في قرية نزلة البرقي بمركز الفشن، ضمت 8 عيادات تخصصية في مختلف المجالات الطبية، وقدمت خدمة الكشف والعلاج لـ1645 مواطنا من أهالي القرية الأكثر احتياجا، مع توفير العلاج اللازم لهم بشكل مجاني.

ندوات طبية توعوية

كما شملت فعاليات القافلة الطبية لمؤسسة حياة كريمة، عقد ندوات للتثقيف الصحي، استفاد منها حوالي 120 مواطنا، وجرى توعيتهم بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية وغيرها، وعُقدت فحوصات للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لنحو 100 مواطن.