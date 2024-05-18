«حياة كريمة» تنظم مراجعة في علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة

تحرص مؤسسة حياة كريمة على دعم وتمكين الشباب المصري في مختلف مجالات التعليم والتنمية الشخصية، وفي إطار جهودها لمساعدة الطلاب على التحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة، تنظم المؤسسة اليوم مراجعة نهائية في مادة علم النفس والاجتماع.

مراجعة علم النفس والاجتماع

ووفقا لمنشور لمؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعتبر هذه المراجعة فرصة ثمينة للطلاب لمراجعة المواد وتثبيت المفاهيم الأساسية قبل الامتحانات النهائية، ومن المقرر أن تتناول المراجعة جوانب مختلفة من علم النفس والاجتماع، بما في ذلك المفاهيم الرئيسية والنظريات المهمة الوارد في المنهج المقرر على طلاب الثانوية العامة.

وتأتي هذه المراجعة في إطار سعي مؤسسة حياة كريمة لتقديم الدعم اللازم للطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث يمكن للطلاب المشاركة في الجلسة التعليمية، عبر منصات التواصل الاجتماعي وقناة المؤسسة على YouTube، ويمكن الوصول للمراجعة من خلال الرابط التالي عبر الضغط هنـــــا.

خبراء متخصصون في علم النفس والاجتماع

وأوضحت حياة كريمة، أن المراجعة تقدم من خلال خبراء متخصصون في علم النفس والاجتماع الذين يقدمون شرحاً مفصلاً للمواضيع المطروحة، بما يساعد الطلاب على فهم الفروق الدقيقة والتحضير الجيد للاختبارات.

يعكس تنظيم مؤسسة حياة كريمة لهذه المراجعة التزامها الراسخ بدعم التعليم وتقديم الفرص التعليمية للشباب، ويمثل هذا النشاط خطوة مهمة نحو تعزيز جودة التعليم والتحضير الجيد للمرحلة الثانوية والتفوق في الامتحانات النهائية.