رئيس «حماية المنافسة»: رصدنا اتفاقات بين 7 سماسرة لتحديد سعر غير عادل للدواجن

قال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز وجّه ضربة لـ 7 سماسرة لسوق الدواجن من خلال تحريك دعوى جنائية ضدهم لثبوت تأثيرهم سلبًا على الأسعار بسبب اتفاقهم على تحديد سعر البيع للتجار.

تحديد سعر الدواجن وفقا للعرض والطلب

وتابع ممتاز، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن السعر يُحدد وفقا لآليات العرض والطلب، وبالتالي تدخل هؤلاء الأشخاص لتحديد آليات الأسعار، أمر يسمى اتفاق أفقي بين المنافسين ويؤثر على المستهلك في النهاية.

ونوه رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن ضبط هذه المخالفات يكون لها دور في ضبط السوق، والمستهلك هو من يستفيد من هذا الأمر.

ثبوت مخالفة على 8 من الشركات المُنتجة

وأشار إلى أنه تم ثبوت مخالفة على 8 من الشركات المُنتجة والمُوردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.