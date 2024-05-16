«حماية المستهلك»: تكليفات حكومية لمتابعة أسعار السلع داخل الأسواق

قال شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يمر حاليا بمرحلة دقيقة في ظل وجود تحديات، لافتا إلى أن الدولة اتخذت حزمة إجراءات حديثة عن طريق مشروعات اقتصادية ساهمت في تدفق للعملة الأجنبية، والإفراج الجمركي عن الخامات والسلع.

تكليفات حكومية للتواجد داخل الأسواق لمتابعة السلع

جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، لمناقشة موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي 2024-2025.

وأشار نائب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى صدور تكليفات مباشرة للجهاز بالتواجد في الأسواق لضمان خفض أسعار السلع، قائلا: «هناك تعاون بين جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والمحافظات، لمتابعة تأثير جهود الدولة في أسعار السلع، وضمان عدم استمرار التجار في رفع الأسعار خاصة في ظل التدفق النقدي الأجنبي وحزمة القرارت التي اتخذتها الدولة لضرورة أن يكون هناك انعكاس لهذه الخطوات على أرض الواقع».

انخفاض ملحوظ في أسعار السلع

وأضاف: «رأينا جميعا نتيجة ذلك في رغيف الخبز السياحي حتى وإن لم ينخفض كما كان في السابق، ولكن هناك انخفاضا ملحوظت جدا في فرق الأسعار، ولدينا تكليفات بشأن التواجد في كل الأماكن».