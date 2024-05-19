منفذ ديكور «الحشاشين»: أنجز المهمة معي 20 مهندسا خلال 7 أشهر

نظمت شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين، ندوة بعنوان «العمارة والفن ودورهما في التأثير على المجتمع»، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ، وتحدث فيها مصمم الديكور أحمد فايز منفذ ديكور مسلسل «الحشاشين» الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وكيف تم اختيار الديكور وآليات تنفيذه.

فايز: تصميم ديكور المسلسل استغرق سبعة أشهر

وأوضح أحمد فايز- مصمم ديكور مسلسل الحشاشين، أنه بحث فى عدة كتب لمعرفة كيف يتم تفصيل كل طراز للمباني والأبواب والشبابيك، وهناك كتب أيضًا تحدثت عن حياة الناس، مشيرًا إلى أن وراء الديكور كتيبة مكونة من 20 مهندسًا، وأن فترة تصميم ديكور المسلسل استغرقت سبعة أشهر.

وأضاف فايز: مسلسل الحشاشين يمثل حقبة زمنية لها أصول تاريخية، وهي فترة زمنية مصادرها شحيحة، فكان لدينا هدف وهو تقديم عمل يفهمه الجمهور، ونظرًا لارتباطنا بالتاريخ فكان هناك تضييق نوعًا ما في الاعتماد بشكل كبير على الخيال، لأن العمل مستوحى من التاريخ، لذلك استعنت بالعديد من المراجع لبناء الديكورات والعودة لحقبة تاريخية قديمة لنحو 200 عام قبلها، و100 عام بعدها حتى أفهم التفاصيل الدقيقة وكيفية المعيشة في هذه الفترة.

السيناريو أهم شيء لمهندس الديكور

وقال أحمد فايز إن أهم شيء لمهندس الديكور هو السيناريو الذي سيبني عليه عمله، وأنه تأثر بنصائح أستاذه مهندس الديكور الكبير صلاح مرعي في حياته، ومازال يتذكر هذه النصائح حتى الآن، مؤكدًا أن تفاصيل ديكورات المسلسل جرى تنفيذها كلها بأيدي مهندسين وعمال مصريين.

شهدت فعاليات الندوة إهداء المهندس طارق النبراوي والمهندس محمود عرفات، درع نقابة المهندسين لمصمم الديكور أحمد فايز، كما قام الدكتور المهندس أحمد الزيات بإهدائه شهادة تقدير.