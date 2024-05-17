«المهندسين» تستكمل مناقشات لائحة مزاولة المهنة غدا

تستكمل نقابة المهندسين اجتماعات مناقشة لائحة مزاولة المهنة غدا بالأقصر، والتي انطلقت منذ فترة بعد الانتهاء من إعداد مشروع لائحة مزاولة المهنة وطرحها لحوار مجتمعي من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وذلك للوقوف على الملاحظات وعرضها في الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقد في يونيو أو يوليو المقبلين، وتضمن اللائحة مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين النقابة والمهندس، والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة.

لائحة مزاولة المهنة

وتناقش نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، غدا الساعة 4 مساء، مشروع لائحة مزاولة المهنة، بحضور النقابات الفرعية بقنا وأسوان، ويعتبر هذا الاجتماع هو رابع اجتماعات نقابة المهندسين التي أعلنت عنها منذ فترة لعرض اللائحة ضمن حوار مجتمعي شامل، وسيتم رفع الملاحظات مكتوبة بخط يد الحضور للجنة المسؤولة عن اللائحة للوقوف على الملاحظات كافة.

نقابة المهندسين

وكانت لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين أعلنت عقد عدد من اللقاءات تقوم خلالها بعرض لائحة ممارسة المهنة على المهندسين، وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات، حيث سيكون بإمكان المهندسين الذين لديهم أي ملاحظات بشأن اللائحة كتابتها وتسليمها خلال الاجتماع، حتى يتسنى للجنة دراستها وعمل التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية للمهندسين.