هنا الزاهد تنشر صورة مع شيماء سيف: «بعد 8 سنوات وحشتيني»

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صلحها مع الفنانة شيماء سيف بعد خصام دام 8 سنوات.

ونشرت هنا الزاهد صوره تجمعها بشيماء سيف من حفل زفاف الفنانة ريم سامي وعلقت هنا على الصورة قائلة: «بعد 8 سنوات وحشتيني».

خلاف هنا الزاهد وشيماء سيف

وكانت صداقة قوية جدا تربط بين هنا الزاهد وشيماء سيف، ولكن دون الكشف عن أي تفاصيل حتى الآن ابتعد الثنائي عن بعضهما سنوات.

أبطال فيلم ريستارت لتامر حسني

وتصور هنا الزاهد حاليا، دورها في فيلم «ريستارت»، الذي ينتمي لنوعيه الأفلام الكوميدية، ويتعاون تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين، أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، من إخراج سارة وفيق، ويعد هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، إذ أنَّ التعاون الأول بينهما كان من خلال فيلم «بحبك».