بعد انفصال شقيقه عن هنا الزاهد.. كريم فهمي: «أنا وزوجتي مش السبب»

منذ انفصال الفنان أحمد فهمي عن الفنانة هنا الزاهد العام الماضي بعد زواج دام 4 سنوات، انتشرت العديد من الشائعات حول وجود خلافات بين «هنا» وعائلة زوجها، وتحديدا شقيقه كريم فهمي وتسببه هو وزوجته دانيا في هذا الانفصال.

وخرج الفنان كريم فهمي عن صمته ليرد على تلك الشائعات، مؤكدًا أنه لم يتدخل في هذا الأمر نهائيا، وقال في تصريحات تلفزيونية: «ليس من الصحيح أن أتحدث عن شخص يخصني أو أطلع اتكلم عليه في برنامج، وما يخص أخي يخصني، وكل ما تم تداول حول أننا السبب في الطلاق شائعات».

كريم فهمي: لم نتدخل أنا وزوجتي في انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد

وأضاف كريم فهمي، خلال اللقاء التليفزيوني: «لم نضغط على أحمد في زواجه من هنا أو حتى طلاقه منها، ولم نتدخل نهائيا أنا ودانيا إلا في الصلح أو الخير فقط».

عمل فني مشترك

وبسؤاله عن إمكانية مشاركة هنا الزاهد معه في عمل فني، لافتًا: «العمل في الأول والآخر سيكون من بطولتي، وإذا كان مناسبا لها على رأسي، وهنا في الأساس كانت مرشحة لفيلم ديدو ولكن بسبب انشغالها بتحضيرات حفل الزفاف لم يحدث توافق، ولكنها ممثلة شاطرة جدا، وإذ كان العمل من تأليفي هارشح فنانين، وإذ كان من بطولتي سيكون رأيي استشاري أيضا».