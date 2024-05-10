في حفل زفافها.. لينا الطهطاوي تبشّر هنا الزاهد بزواج جديد بعد طلاقها من أحمد فهمي

مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حفل الإعلامية لينا الطهطاوي، على البلوجر محمد فرج، وتنادي العروس على صديقتها المقربة الفنانة هنا الزاهد، لتسلمها بوكيه الورد، إذ اختارتها من بين صديقاتها، ليدعو الجمهور بأن تدوم صداقتهما طوال العمر، ويأتي هذا الموقف بعد ما يقرب من 6 أشهر حيث أعلنت انفاصلها عن أحمد فهمي في نوفمبر الماضي.

جاءت التعليقات إيجابية، وأشادت بالصداقة القوية بين لينا الطهطاوي وهنا الزاهد: «حلوين أوي ما شاء الله، هي دي الصداقة اللي بجد، قمر أوي يا هنا، ربنا يسعدك ويسعد لينا، فستانك لونه حلو أوي، الإطلالة فعلًا مميزة، الجميلة هنا الزاهد، قمر يا هنون، ربنا يخليكم لبعض ويدوم صداقتكم».

طلاق هنا الزاهد

أعلنت هنا الزاهد انفصالها زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد زواج 4 سنوات، من خلال «استوري» عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، ولم تشير إلى أي أسباب للانفصال، وكان زواجهما في عام 2019 بعد قصة حب، وشاركت معه بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات»: «الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

تألق هنا الزاهد في حفل زفاف لينا الطهطاوي

تألقت هنا الزاهد في حفل زفاف لينا الطهطاوي، إذ ارتدت فستانًا جذابًا باللون الفوشيا، من القماش المكشكش، مع مجوهرات راقية أقراط في أذنيها، وعقد ملتف حول عنقها، وساعة باللون الفضي.

هنا الزاهد تشارك الجمهور إطلالتها

نشرت هنا الزاهد فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتشارك الجمهور إطلالتها المميزة، كما نشرت صورًا لها من ليلة الحنة، وعلقت: «فلنبدأ فصل جديد»، وردت ليها لينا الطهطاوي: «الأخت المختارة».

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