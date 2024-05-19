معجزة طبية.. هلام حيوي يعيد بناء عظام الإنسان بشكل كامل

نفذت بنجاح مجموعة من المختصين في جامعة «فولجوغراد» الروسية، تجربة لتطوير أول هلام حيوي في العالم يُعيد جميع أنسجة العظام، ويعالج إصابات العظام الكبيرة مثل إصابات الرصاص والشظايا.

خليط لتغذية وترميم العظام

ويتكون هذا الدواء من خليط لتغذية وترميم العظام، ويعمل على تعزيز منشطات التجديد، حسب ما أعلنه دميتري كومبانتسيف رئيس قسم تكنولوجيا الأدوية في فرع «بياتيجورسك» بجامعة «فولجوغراد» الروسية.

وتسمح هذه الطريقة للجسم أن يُصلح أنسجة العظام خاصته، ويصبح مستوى الأنسجة العظمية المستعادة مُعالج بنسبة 100%، لأن المادة المُطورة تتخلق من خلايا الجسم العظمية النابتة «نمو من الأنسجة العظمية نفسها»، وهو منتج فريد ولا يوجد حتى هذه اللحظات مثيله في الأسواق الطبية، ولا توجد أي مواد مسجلة رسميا ومماثلة من حيث تكوين المنتج.

وتختلف المادة كليًا عن باقي المواد البديلة المتواجدة والخاملة المتوفرة بالأوساط الطبية، لأنّها مجموعة نشطة وتُسرع من نشاط عمليات علاج العظام المتهشمة حتى الشفاء تمامًا.

هُلام يملأ عيوب العظام

والمادة عبارة شكل هُلام يملأ عيوب العظام وبديل عن المنتج التقليدي، ويجعل عمل الطبيب الجراح أسهل ويضمن ملء مكتملا لعيب بين العظام يخترق بعمق التجاويف المخفية بداخل العظام، والارتباط القوي بالأنسجة التالفة.

ويمكن استخدام هذه المادة في علاج الإصابات بمختلف عظام الإنسان، أيضًا يستعمل للتدخلات الجراحية بأنسجة العظام في الفكين والوجه، ويملأ عيوب أنسجة الغضروف والعظام في مجال طب الأسنان.

وحتى الآن تمّ اختبارها على الحيوانات التي تعاني عيوب كبيرة لم تكن لتتجدد من تلقائيًا، وكل التجارب تكللت بالنجاح، وتمّ استعادة العظام لشكله الأصلي وتكوين جميع الأوعية الدموية من جديد وبشكل كامل.