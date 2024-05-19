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شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة

كتب:

محمد عزالدين
03:22 ص | الأحد 19 مايو 2024
غزة

غزة

كشف الإعلام الفلسطيني عن ارتقاء شهداء في قصف للاحتلال على حي التفاح بمدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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