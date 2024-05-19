شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة كتب: محمد عزالدين 03:22 ص | الأحد 19 مايو 2024 غزة كشف الإعلام الفلسطيني عن ارتقاء شهداء في قصف للاحتلال على حي التفاح بمدينة غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: كاتب صحفي: أمريكا تضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب على غزة وقبول الهدنة «دفاع الشيوخ»: مصر لن تتراجع عن موقفها الرافض لتهجير أهالي غزة من أرضهم أستاذ علوم سياسية: الميناء الأمريكي العائم على شواطئ غزة مثير للريبة نجم الزمالك السابق يرزق بمولودة جديدة ويسميها «غزة»: بحب أهل فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يأمر سكان بعض مناطق شمال غزة بإخلائها ويهدد بقصفها بقوة شهداء وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي وسط رفح الفلسطينية جنوب غزة غزة بقلم محمد عزالدين