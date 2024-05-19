نجوم الفن يدعمون جلال الزكي بعد تعرضه لحادث سير (صور)

حرص عددٌ كبيرٌ من نجوم الفن على دعم الفنان جلال الزكي، بعد تعرّضه لحادث سير، نُقل إثره إلى المستشفى في حالة غير مستقرة لتلقي العلاج.

وكتبت نهال عنبر، عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «خالص الدعاء للفنان جلال الزكي.. اتعرض لحادث آليم وحالته غير مستقرة؛ اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا».

وكتب عمرو محمود ياسين عبر «استوري» إنستجرام قائلا: «ربنا يشفيك ويعافيك يا جلال».

وقال أحمد الشامي: «ألف سلامة عليك يا جلال أرجو الدعاء لجلال يقوم بالسلامة»، ودعمته بسمة داود عبر حسابها بنشر صورة له، معلقة عليها: «ادعوله.. ربنا يقومك بالسلامة».

ودعمه حمزة العلي عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا: «دعواتكم للفنان الراقي المحترم جلال الزكي تعرض لحادث، والحمد لله عرفت إنّه بخير، نرجو من الله أن يشفيه ويعافيه ويلطف به.. آمين يا رب».