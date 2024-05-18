تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. «فاق من الغيبوية»

حالة كبيرة من الحزن خيمت على الوسط الفني في الساعات القليلة الماضية، بعد تعرض الفنان جلال الزكي لحادث سير مروع على الطريق الصحراوي، أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ، وتهشم في ذراعه الأيمن، وإصابات بالغة في جسده، دخل إثرها إلى العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي

كشف مصمم المعارك عصام الوريث في تصريحات لـ«الوطن»، عن تطور حالة الفنان جلال الزكي الصحية، مشيرًا إلى أنه أجرى زيارة له، وكان في حالة صحية جيدة وعاد إلى الوعي، قائلا: «بقى كويس واتكلمت معاه، قلت له أنت كويس يا جلجل، قالي اه تمام الحمد لله»، لافتًا إلى أنه ما زال في المستشفى تحت الرعاية الطبية.

وكان الفنان جلال الزكي، تعرض لحادث سير، أمس الجمعة، أثناء عودته على الطريق الصحراوي، بعد الانتهاء من تصوير أحد أعماله الفنية، وجرى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

آخر أعمال الفنان جلال الزكي

كان آخر أعمال الفنان جلال الزكي، مشاركته في مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي، في الموسم الرمضاني 2024، الذي حقق نجاح جماهيري كبير، وقدم خلاله شخصية تتسم بمعالم الشر، وكانت مواجهته الدائمة خلال الأحداث مع عرب السويركي، الذي جسده الفنان أحمد العوضي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي.