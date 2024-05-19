«فلسطين التشيلي» يسعى لتعزيز موقعه في الدوري أمام كولو كولو

يحل فريق فلسطين التشيلي «بالستينو» ضيفا على نظيره كولو كولو على ملعب «دافيد أريانو»، في الجولة الـ13 لبطولة دوري «بريميرا» لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف فجر الاثنين بتوقيت القاهرة.

ويدخل فريق فلسطين التشيلي «بالستينو»، الذي تأسس عام 1920 على يد مجموعة من المهاجرين الفلسطينيين، مباراة كولو كولو بعد الفوز على نظيره كوبيابو بنتيجة 3-1، على ملعب «كيستيرنا» بالجولة الـ11 من بطولة دوري«بريميرا»، ليحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

انتصار فريق فلسطين التشيلي على فلامنجو البرازيلي

وحقق «بالستينو» انتصاريين متتاليين بدور المجموعات لبطولة «كوبا ليبرتادوريس»، بفوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد على «فرانسيسكو سانشيز روموروسو»، وتعادل إيجابي مع نظيره ميلوناريوس الكولومبي بنتيجة 1-1 على ملعب «إل كامبين».

وفي المقابل يخوض كولو كولو مباراة فريق فلسطين التشيلي «بالستينو»، بفوز على نظيره أوداكس إيتاليانو بـ4 أهداف مقابل هدف على ملعب «بايسينتيناريو دي لا فلوريدا»، بالجولة الـ20 محتلا المركز السابع برصيد 20 نقطة.

وفي الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة «كوبا ليبرتادوريس»، تعادل كولو كولو مع نظيره أليانزا ليما البيروفي إيجابيا بنتيجة 1-1، في مباراة جمعت بين الفريقين على ملعب «أليخاندرو فيانويفا».