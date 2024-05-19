مستجدات تنفيذ محطة مول مصر وجامعة 6 أكتوبر ونقابة المهندسين بالمونوريل

كشفت وزارة النقل مستجدات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل الذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالجيزة ويبلغ طوله 43.8 كيلومتر ويشتمل على 13 محطة وينفذه تحالف شركات ‏‏«ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب»، ويعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

محطات المونوريل

ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، صوراً لتقدم أعمال التنفيذ، منها محطة رقم 4 محطة جامعة 6 أكتوبر ومحطة رقم 5 محطة نقابة المهندسين ومحطة رقم 6 محطة مول مصر، والتي يُجر حالياً بها أعمال التشطيبات النهائية لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

كما أظهرت الصور الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع في المسار بين محطتي مول مصر ومدينة الشيخ زايد والمسار بين محطتي جامعة 6 أكتوبر ونقابة المهندسين والمسار بين محطتي السادات وجامعة 6 أكتوبر والمسار بين نقابة المهندسين ومول مصر.

‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل

وأكّدت وزارة النقل أنَّ مشروع المونوريل يمثل نقلة نوعية كبيرة في وسائل المواصلات في مصر، ويبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل «شرق - غرب النيل» 100 كيلومتر بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي.

وأشارت إلى أنَّه يسهم في خفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏ويتمّ تشغيله بالطاقة الكهربائية وتنفيذه في الأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.