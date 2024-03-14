«النقل» تخصص 50 مليون جنيه لصرف تعويضات للمستحقين بمشروع «المونوريل»

أكدت وزارة النقل، في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل قرار رقم 2678 لسنة 2020 بتاريخ 28 أكتوبر 2014، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020، بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطي مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» ومونوريل غرب النيل «6 أكتوبر» بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وسيتم تدبير مبلغ 50 مليون جنيه وفقاً للتأشيرات العاصمة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2023/2024 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين.

إيداع المبالغ خزانة الجهة المنفذة

وأوضحت وزارة النقل، في المذكرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، أنه سوف يتم إيداع المبالغ خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره، طبقاً لما تحدده اللجنة المتخصة المشكلة بالمادة 6 من القانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية، ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق الجيزة لأعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام «2678 لسنة 2020، 2180 لسنة 2021، 1316 لسنة 2022، 455 لسنة 2023».