«الأرصاد» تحذّر من اضطراب الملاحة البحرية وزيادة سرعات الرياح

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة حالة عدم الاستقرار وزيادة سرعات الرياح، التي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على مواني خليج السويس ومسطح البحر الأحمر.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّه نظرا لزيادة سرعات ونشاط الرياح الشمالية الشرقية التي تتراوح بين 60 لـ70 كيلومترا في الساعة، يشهد مسطح البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس حالة من عدم الاستقرار، حيث ترتفع الأمواج لنحو 4 أمتار، ما يؤدي إلى اضطراب وعرقلة الملاحة البحرية على تلك المناطق.

الملاحة البحرية على البحر المتوسط

وتابعت الأرصاد أنّ حالة الملاحة البحرية اليوم على مسطح البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.5 متر، وتكون الرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطرية، واتجاه الرياح شمالية غربية ويتراوح ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.